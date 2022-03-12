آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. أمريكا تدين استعانة موسكو بمتطوعين أجانب

اعتبرت الخارجية الأمريكية أنَّ مشاركة متطوعين من دول الشرق الأوسط في القتال إلى جانب روسيا، خلال العملية الروسية في أوكرانيا بمثابة تصعيد للنزاع من جانب موسكو، متجاهلة في الوقت نفسه دعوة الرئيس الأوكراني لتشكيل فيلق من المرتزقة الأجانب لمحاربة الروس، وذلك في تطور جديد ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا: مشاركة مقاتلين أجانب مع موسكو

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، أمس: «رأينا تصريحات عن مقاتلين أجانب من سوريا، وإذا كان ذلك صحيحا، فسيكون تصعيدا إضافيا»، وذلك في إشارة إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الشأن.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنَّ فكرة جذب المتطوعين من جانب روسيا، تشير إلى أن الجيش الروسي يواجه مقاومة في أوكرانيا، وما يفسر حاجته لمتطوعين من مسارح الحرب الأخرى.

الخارجية الأمريكية تتجاهل وصول 16 ألف مرتزق أجنبي لأوكرانيا

وتعليقًا على ذلك، ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، لم يتطرق، خلال حديثه، إلى ما أعلنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم 3 مارس الماضي، عن وصول 16 ألف مرتزق أجنبي إلى بلاده.

وضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، ينبغي الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أمس، موافقته على انضمام آلاف المتطوعين من الشرق الأوسط للقتال إلى جانب روسيا، خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

جاء ذلك بعد أن خاطب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، أمس، الرئيس بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، كاشفا عن تلقي روسيا أعدادا هائلة من الطلبات من المتطوعين من دول مختلفة يرغبون في التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة فيما يعتبرونه حركة تحرير.

وقال وزير الدفاع الروسي إنَّ المتطوعين لا تدفعهم الاعتبارات المالية بل الرغبة الحقيقية من جانبهم، مشيرا إلى أنهم يعرفون الكثيرين منهم، وسبق أن ساعدوا الروس في الحرب ضد داعش، وذلك في تطور جديد ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.