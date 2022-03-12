آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تهدد باستهداف أسلحة أمريكا

تواصل روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت منذ 24 فبراير، إذ قال مسؤول أوكراني إن موسكو تعتزم تنظيم استفتاء في مدينة خيرسون بهدف انشقاقها عن الدولة الأوكرانية، في وقت أكّدت موسكو أنَّ الجيش الروسي سيستهدف شحنات الأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا باعتبارها أهدافها مشروعة له وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

وهدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، مساء اليوم، من أن موسكو تعتبر من الآن فصاعدًا شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا أهدافًا مشروعة للجيش، وفق ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. «جارديان»: مخاوف تسود من توسع الصراع الأوكراني

وقالت صحيفة «جارديان» في إطار تغطيتها حول آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، إنَّه من المرجح أن تثير تعليقات نائب وزير الخارجية مخاوف بشأن تصعيد محتمل في الصراع في أوكرانيا، في إشارة من الصحيفة إلى أن هذه الأسلحة تأتي عبر الدول المجاورة لأوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال «ريابكوف» إنَّ روسيا أوضحت موقفها للولايات المتحدة، مضيفا: «حذرت الولايات المتحدة من أن ضخ الأسلحة من عدد من الدول التي تنظمها ليس مجرد خطوة خطيرة، إنه عمل يجعل تلك القوافل أهدافًا مشروعة».

وندد المسؤول الدبلوماسي الروسي بالعقوبات الأمريكية ضد موسكو، وقال إنَّها كانت «محاولة غير مسبوقة لتوجيه ضربة خطيرة لمختلف قطاعات الاقتصاد الروسي»، لكنه أصرّ على أن روسيا لا تنوي طرد وسائل الإعلام والشركات الغربية، مضيفًا: «لن نقوم بتصعيد الموقف».

مزاعم عن استفتاء في خيرسون ضمن تطورت حرب روسيا وأوكرانيا

وفي إطار آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، قال نائب رئيس مدينة خيرسون الأوكرانية التي سيطرت عليها القوات الروسية إنَّ الجيش الروسي يخطط لعمل استفتاء وصفه بـ«المزيف» بهدف تأسيس جمهورية جديدة في هذه المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأوضح المسؤول أنَّ هذا الاستفتاء يستهدف انفصال خيرسون عن أوكرانيا، كما حدث في دونيتسك ولوجانسك الواقعتين في إقليم دونباس المتاخم للحدود مع روسيا، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء «رويترز».