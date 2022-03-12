الأوقاف: افتتاح 21 مسجدا في 15 محافظة يوم الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا في 15 محافظة، يوم الجمعة المقبل 18 مارس، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو 2021 حتى تاريخه 701 مسجدا، منها 591 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و110 مساجد صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف المنيا

1. الفتح – عزبة المنصورة – طمبدي- مغاغة

مديرية أوقاف بني سويف

2. إسماعيل عوض – عزبة حميدة - الواسطى

3. الإيمان – صفط الشرقية - الواسطى

4. أبو الديار – الصعايدة مازورة

5. الكبير – الشيخ عابد - سمسطا

مديرية أوقاف المنوفية

6. الغربي – زاوية رازين - مركز منوف

7. الفتوح – كوم الضبع - الباجور

مديرية أوقاف البحيرة

8. أبو النور الشرقي – قرية أبو النور - النوبارية

مديرية أوقاف الجيزة

9. الصحابة – قرية موسى – أطفيح

مديرية أوقاف الإسماعيلية

10. أبو ستيت – عين غصين - فايد

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. عمار بن ياسر – عزبة عبد المطلب - الحامول

12. حسن عبد الكريم – الأوقاف المستجده – قلين

مديرية أوقاف الفيوم

13. حمدي هلال – الجورين – طامية

مديرية أوقاف مطروح

14. السلام- أم الرخم

مديرية أوقاف الغربية

15. الكبير – كتامة - بسيون

مديرية أوقاف الشرقية

16. الهداية – عزبة علي باشا- شبرا النخلة – بلبيس

مديرية أوقاف الإسكندرية

17. الوفاء الكبير – ك 62 إسكندرية القاهرة الصحراوي – قرية الوفاء والأمل – العامرية ثان

مديرية أوقاف أسوان

18. الشهداء منطقة المعمارية – مدينة البصيلية – مركز إدفو

مديرية أوقاف القليوبية

19. الإيمان - العبور

مديرية أوقاف أسيوط

20. مسجد النور أبو كريم - ديروط

21. الأشراف – ببلاو - ديروط