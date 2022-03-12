الأوقاف: افتتاح 21 مسجدا في 15 محافظة يوم الجمعة المقبل
كتب:
إسراء سليمان
08:42 م | السبت 12 مارس 2022
وزارة الاوقاف
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا في 15 محافظة، يوم الجمعة المقبل 18 مارس، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو 2021 حتى تاريخه 701 مسجدا، منها 591 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و110 مساجد صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
مديرية أوقاف المنيا
1. الفتح – عزبة المنصورة – طمبدي- مغاغة
مديرية أوقاف بني سويف
2. إسماعيل عوض – عزبة حميدة - الواسطى
3. الإيمان – صفط الشرقية - الواسطى
4. أبو الديار – الصعايدة مازورة
5. الكبير – الشيخ عابد - سمسطا
مديرية أوقاف المنوفية
6. الغربي – زاوية رازين - مركز منوف
7. الفتوح – كوم الضبع - الباجور
مديرية أوقاف البحيرة
8. أبو النور الشرقي – قرية أبو النور - النوبارية
مديرية أوقاف الجيزة
9. الصحابة – قرية موسى – أطفيح
مديرية أوقاف الإسماعيلية
10. أبو ستيت – عين غصين - فايد
مديرية أوقاف كفر الشيخ
11. عمار بن ياسر – عزبة عبد المطلب - الحامول
12. حسن عبد الكريم – الأوقاف المستجده – قلين
مديرية أوقاف الفيوم
13. حمدي هلال – الجورين – طامية
مديرية أوقاف مطروح
14. السلام- أم الرخم
مديرية أوقاف الغربية
15. الكبير – كتامة - بسيون
مديرية أوقاف الشرقية
16. الهداية – عزبة علي باشا- شبرا النخلة – بلبيس
مديرية أوقاف الإسكندرية
17. الوفاء الكبير – ك 62 إسكندرية القاهرة الصحراوي – قرية الوفاء والأمل – العامرية ثان
مديرية أوقاف أسوان
18. الشهداء منطقة المعمارية – مدينة البصيلية – مركز إدفو
مديرية أوقاف القليوبية
19. الإيمان - العبور
مديرية أوقاف أسيوط
20. مسجد النور أبو كريم - ديروط
21. الأشراف – ببلاو - ديروط