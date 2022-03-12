وزير الرياضة يشهد اجتماعات الرابطة العالمية للاعبين الأولمبيين الأفارقة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، اجتماعات الرابطة العالمية للاعبين الأولمبيين الأفارقة بحضور الـ25 دولة الأعضاء من قارة إفريقيا في الرابطة التي تضم 150 دولة حول العالم، والتي تُعقد لمناقشة الخطط التي تم تنفيذها في الدول الإفريقية من أجل خدمة اللاعبين الأوليمبيين والخطط المقترحة من بعض الدول للاعبين الأولمبيين في الفترة المقبلة.

وجاءت الفعاليات بحضور جوال بوزو رئيس الرابطة العالمية للاعبين الأوليمبيين، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مصطفى بيراف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية (الأنوكا)، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، ولفيف من اللاعبيين الأوليمبيين المصريين والأفارقة.

وزير الرياضة يرحب بوفود 25 دولة أفريقية في الرابطة

رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته، بالحضور، معربًا عن سعادته لوجوده في هذا الجمع الكبير خدمة اللاعبين الأولمبيين في القارة الإفريقية، مشيراً إلى رغبته في تعزيز التعاون بين كل دول القارة؛ لتنمية الرياضة الإفريقية في ضوء توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فى تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع دول القارة الإفريقية فى جميع المجالات ومنها الرياضية والشبابية.

إقامة المؤتمر لأول مرة في قارة إفريقيا

وأشار الوزير إلى أن إقامة المؤتمر لأول مرة في قارة إفريقيا وتحديداً في مصر وبحضور رياضي مميز لـ50 ممثلا للدول المشاركة في الحدث، بسبب التنظيم المميز لمصر لمختلف الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية وتأكيدًا على دور مصر الريادي في الرياضة خلال الفترة الحالية والتي تشهد تنظيم واستضافة مصر للعديد من البطولات والاجتماعات الدولية الرياضية.

وكرمت الرابطة العالمية للاعبين الأولمبيين الأفارقة، وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الدولي لليد، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس الأنوكا، وقيادات اللجنة الأوليمبية المصرية، واللاعبين الأوليمبيين المصريين والأفارقة، كما توجهت الرابطة بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة المصري على ما شهدته الرياضة المصرية من تميز وتطور وارتقاء كبير الأمر الذي شهده بنفسه خلال تواجده بمصر مؤخراً.