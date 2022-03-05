وزير الرياضة يبحث استعدادات مباراتي السنغال مع جهاز منتخب مصر

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، اجتماعاً مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى المعاون له، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واطمأن وزير الرياضة على استعدادات الجهاز الفنى بشأن مباراتي المنتخب الوطنى أمام المنتخب السنغالي ضمن المرحلة النهائية للتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022م، وكذا متابعة الجهاز لأحوال لاعبى المنتخب المقرر ضمهم للمعسكر التدريبي المقبل، ومناقشة كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة استعداداً لمباراتى السنغال.

وزير الرياضة: نستهدف التركيز داخل معسكر المنتخب

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم لتهيئة الأجواء المطلوبة، وخلق حالة كبيرة من التركيز داخل معسكر المنتخب استعداداً لمباراتى السنغال، مشيراً إلى مساندة جموع الشعب المصري للاعبى المنتخب والجهاز الفنى لتحقيق الفوز فى مجموع المباراتين ذهاباً وإياباً، والتأهل إلى منافسات مونديال كأس العالم.

وفى سياق متصل، التقى الدكتور أشرف صبحى مع جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم حيث ناقش معه الترتيبات المتعلقة باستضافة استاد القاهرة لمباراة المنتخب أمام السنغال، والحضور الجماهيرى المكثف، والجدول الزمنى المحدد لتدريبات المنتخب ضمن معسكره المقرر له الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفنى ، وتوفير كل المتطلبات.

25 مارس مباراة الذهاب أمام السنغال والعودة 29

وتقام مباراة المنتخب الوطنى أمام منتخب السنغال في ذهاب التصفيات النهائية لـ كأس العالم يوم الجمعة الموافق 25 مارس الجارى بإستاد القاهرة الدولى، بينما تقام مباراة الإياب بين المنتخبين يوم الثلاثاء 29 مارس بملعب ديامناديو بالعاصمة السنغالية داكار.

جدير بالذكر ان البرتغالي كارلوس كيروش، يترأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني ، وقاده للوصول الى مباراة النهائي في كأس الأمم الافريقية الأخيرة، التي أُقيمت في يناير الماضي بالكاميرون، وواجه منتخب السنغال في هذه المباراة وخسر البطولة بضربات الجزاء الترجيحية.