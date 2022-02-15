«الشباب والرياضة» تستهدف زيادة مراكز تطوير الأعمال لدعم مشروعات الخريجين

تهدف وزارة الشباب والرياضة، إلى زيادة عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال BDS إلى 7 مراكز بدلاً من 3 حاليا وذلك بحلول شهر يونيو المقبل، وبالتعاون مع «رواد النيل»، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري.

وتعمل المبادرة على تحويل أفكار الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات في المحافظات، إلى مشروعات واقعية أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بالفعل.

«صبحي»: التوسع في افتتاح مراكز تطوير الأعمال لدعم صغار المستثمرين

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن التوسع في افتتاح مراكز خدمات تطوير الأعمال، يأتي في إطار استراتيجية تنتهجها الوزارة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظرا لأهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية الإقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل للشباب.

وأشار «صبحي»، إلى أنَّ الوزارة تستهدف دعم الشباب لتحقيق أحلامهم وأن يصبح لكل شاب مشروعه الخاص به، ومساعدة أصحاب المشروعات البسيطة على التوسع من خلال تقديم خدمات غير مالية وإستشارية، من بينها المساعدة في تأسيس المشروعات وإعداد دراسات الجدوي والتحليلات المالية ونشر المعرفة والتثقيف واستخراج التراخيص وإعداد الملفات الإئتمانية لتيسير حصولهم على التمويلات اللازمة والتشبيك مع المستثمرين.

وزير الشباب والرياضة: الشباب العنصر الأساسي لمستقبل مصر

وأكد أنَّ الشباب هم العنصر الأساسي لمستقبل مصر، وتسعى الدولة لتوفير كافة سبل المساعدة لهم، مشيرًا إلى إنتهاج وزارة الشباب والرياضة استراتيجية واضحة لدعم كافة الشباب واستغلال الطاقات من خلال مراكز الشباب المنتشرة في كافة المحافظات، لنشر ثقافة العمل الخاص وتأهيل الشباب لتنفيذ مشروعات خاصة بهم.

«جمال»: 3 مراكز فقط حاليا تابعة لوزارة الشباب والرياضة

وأكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، أن عدد مراكز خدمات التطوير حالياً 3 مراكز في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ووسط القاهرة بمركز شباب الجزيرة، بهدف خدمة الشباب في هذه المناطق على تطوير أفكارهم، مضيفة أن الوزارة تستعد لافتتاح مركزين آخرين في مدينتي بور فؤاد ببورسعيد ودمنهور بالبحيرة.

تأسيس مركزين في المنيا وبني سويف

وأوضحت «منال»، أنه جاري البدء في إنشاء مركزين جديدين في محافظتي المنيا وبني سويف بالتعاون مع بنك الإسكندرية، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ برنامج لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب في القرى والنجوع ومراكز الشباب، ونظمت العديد من الندوات بالتعاون مع مبادرة رواد النيل والقطاع المصرفي.

ولفتت إلى أن الوزارة بدأت في عقد لقاءات تعريفية بالتعاون مع البنك الأهلى بمحافظة الغربية ضمن سلسلة ندوات للتعريف بالخدمات وفرص ريادة الأعمال بالمحافظة، مؤكدة أن تلك اللقاءات ستشمل 7 مراكز بالغربية، وستتضمن موضوعات تهم رواد الأعمال والشباب، من بينها التعريف بمبادرة رواد النيل، البرامج الإئتمانية والأنشطة الاستثمارية المتاحة في قرى المحافظة، إدارة المشروعات وتكوين الأفكار، نشر ثقافة الشمول المالي وتوزيع كروت ميزة.

«حسني»: 32 مركزا ووحدة موزعة على 17 محافظة

وقال الدكتور أحمد حسني، مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن استراتيجية مراكز تطوير الأعمال بنيت على أساس دعم ومساندة أكبر قاعدة من الشباب الذي يحتاج إلى المساندة بدءا من الفكرة أو التمويل حتى مرحلة الإنتاج والتسويق.

ويبلغ عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، 32 مركزا ووحدة خدمات تطوير أعمال تشمل 17 محافظة، وتساهم في دعم وتنمية ثقافة التحول لدى شباب الخريجين، من الفكر الوظيفي إلى العمل الحر.