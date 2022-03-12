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هبة لبيب: 120 رائدة أعمال استفدن من برامج مبادرة رواد النيل

كتب:

دينا عبدالفتاح
09:24 م | السبت 12 مارس 2022
هبة لبيب

هبة لبيب

أعلنت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزى المصرى، والتى تنفذها جامعة رواد النيل الأهلية، بالتعاون مع عدد من الجهات والوزارات والبنوك، أن أكثر من 120 رائدة أعمال استفدن من البرامج المختلفة لمبادرة رواد النيل بنهاية العام الماضى 2021.

وقالت «لبيب»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، إن رائدات الأعمال شاركن مع نحو 50 شركة فى برنامج الاحتضان التابع للمبادرة، كمؤسِّسات لهذه الشركات، بالإضافة إلى مشاركتها فى نحو 45 فريق عمل وكمصممة ضمن برنامج ما قبل الاحتضان، وفى 10 شركات ضمن برنامج دعم الشركات من أجل التصدير، وفى ١٠ شركات أخرى ضمن برنامج دعم سلاسل القيمة وفى 5 شركات تم رعايتها ضمن برنامج مسرعات الأعمال «أكاديمية رواد النيل». ووجهت التحية لكل سيدة ورائدة أعمال مصرية قامت بتأسيس شركتها الخاصة ومشروعها الخاص وأثبتت نفسها فى سوق العمل.

 

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