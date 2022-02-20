«رواد النيل» تطلق دورة تدريبية لدعم قدرات الشركات بالتعاون مع بنك مصر

أطلقت مبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، وتنفذها جامعة النيل الأهلية، دورة تدريبية لدعم قدرات تصميم الإلكترونيات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل في مجالات تصميم الأجهزة المدمجة (المضمنة) - Embedded Hardware Design، وذلك بالتعاون مع بنك مصر، وتستمر لمدة 3 أسابيع.

وقال الدكتور محمد العنتبلي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر في بيان، إن مشاركة البنك في رعاية تلك الدورة، تأتي ضمن مجهوداته في المساهمة في التنمية المستدامة وتطوير الصناعة المصرية، في إطار خطة الدولة 2030، التي تستهدف خلق منتج مصري أكثر تنافسية في السوقين المحلي والدولي.

تقديم كل الخدمات والمنتجات المصرفية والتمويلات

وأضاف أن الهدف من الدورة تعزيز قدرات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حتى تتمكن من تعزيز قدرات مهندسي الإلكترونيات العاملين بها، وبناء كوادر فعالة لها القدرة على تطوير المنتجات المحلية لتشمل الإلكترونيات التي يمكن برمجتها لتواكب المنتجات المستوردة، مؤكدا استعداد بنك مصر لتقديم كل الخدمات والمنتجات المصرفية والتمويلات لكافة شركات البرمجيات والصناعات الحديثة التي تشمل مجال الصناعة الحديثة من الجيل الرابع بصفة عامة والمشاركة في مبادرة رود النيل بصفة خاصة.

وقال المهندس أحمد صالح مدير التخطيط الاستراتيجي وبرامج الابتكار بمبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري إن الدورة التي ينظمها مركز الابتكار بالمبادرة تعقد تحت عنوان ( Embedded Hardware Design) ) وستخصص للمهندسين العاملين في مجال الإلكترونيات والتي يبنى عليها إنترنت الأشياء (IOT) في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مصر بهدف رفع كفاءة مصممي البرمجيات/ الإلكترونيات في تلك الشركات بهدف تحديث منتجاتها لتواكب تكنولوجيا العصر الحديث بهدف زيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.

تجهيز كوادر فنية قادرة على فهم أساسيات التصميم الإلكتروني

أضاف أن الدورة يديرها المهندس عمرو عبد العزيز، صاحب الخبرة في مجال تصميم الإليكترونيات، وسيتعرف المشاركين فيها على المفاهيم الأساسية المتعلقة بالأنظمة المدمجة وتفاصيل إنتاجها والتي سوف تنعقد على مرحلتين (مرحلة أساسية ومرحلة متقدمة)؛ المرحلة الأساسية تهدف إلى تجهيز كوادر فنية قادرة على فهم أساسيات التصميم الإلكتروني، والمرحلة المتقدمة تهدف إلى تمكين الكوادر من تصنيع وتنفيذ لوحات الدوائر الإلكترونية المدمجة (PCB) والتي تعتبر البنية الأساسية للأنظمة الرقمية.

برنامج الابتكار هو كيان خدمي تم إنشاؤه بواسطة جامعة النيل ومبادرة رواد النيل

كما تتضمن الدورة التدريبية كيفية استخدام تطبيقات (ALTIUM) لتصميم الرسومات التخطيطية للوحات الإلكترونية، وغيرها من التطبيقات.

والجدير بالذكر، أن برنامج الابتكار هو كيان خدمي تم إنشاؤه بواسطة جامعة النيل ومبادرة رواد النيل بدعم من مجموعة من الرعاة الذين يؤمنون بأهمية التصميم في النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية، ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات تعمل على تعزيز الابتكار في السوق المصري وتشمل تلك الخدمات التدريب وبناء القدرات لمختلف القطاعات.

ويعد بنك مصر من أوائل البنوك العاملة بالسوق المصرية التي سارعت للمشاركة في مبادرة رواد النيل وبرامجها المختلفة الداعمة لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة، ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود رواد الأعمال من خلال توفير الحلول المختلفة للتسهيل على العملاء، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها تقديم الخدمات المصرفية والخدمات غير المالية لأصحاب الأعمال، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.