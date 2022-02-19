جامعة الأزهر تبدأ وضع الإطار التنفيذى لنشر تجربة مبادرة رواد النيل بفروعها

أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الاتفاق مع جامعة النيل الأهلية على البدء فى وضع الإطار التنفيذى لنشر وتعميم تجربة مبادرة رواد النيل، التى يمولها البنك المركزى وتنفذها جامعة النيل، وذلك بفروع جامعة الأزهر الموجودة فى أكثر من 22 محافظة، لتحقيق التعاون والتكامل بين الجانبين فى مجال نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والعمل الحر بين طلاب الجامعة وتحفيزهم على تأسيس مشروعاتهم الخاصة بعد التخرج.

وقال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، خلال زيارة قام بها على رأس وفد رفيع المستوى من الجامعة إلى جامعة النيل الأهلية، إن مبادرة رواد النيل تقوم بدور كبير فى دعم ريادة الأعمال والصناعة المحلية، وهو ما يجعلنا نفكر فى الاتجاه لتعميم المبادرة فى فروع الجامعة التى تغطى غالبية محافظات الجمهورية وتضم أكثر من 500 ألف طالب وطالبة.

من جانبه نوه الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، ومستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، بأن الجامعة تمتلك حالياً 3 حاضنات أعمال بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والوكالة الأمريكية للتعاون الدولى ومبادرة رواد النيل.