منطقتان في القاهرة لن تدفعا رسوما لعمال الجمع المنزلي لهذا السبب

قال الدكتور ياسر محجوب، مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، إن منظومة المخلفات الجديدة ستوقف تماما ما كان متبعا من دفع رسوم جمع القمامة من المنازل للعمالة غير المنتظمة، حيث ستوحد المنظومة الجديدة والتي أعلنت لائحتها التنفيذية مطلع الشهر الجاري، جهة الدفع لتكون ضمن آلية وضعتها الدولة وشرائح سيعلن عنها لاحقا.

وقال محجوب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن بتطبيق المنظومة الجديدة سيعلن عن أرقام الخطوط الساخنة للإبلاغ عن أي مخالفات تخص تحصيل رسوم منزلية من العمالة الخاصة بالجمع المنزلي والتي ستنضم للمنظومة وتصبح ضمن نظام مؤسسي للمرة الأولى سيوفر لهم غطاء تأميني ومسمى وظيفيا وحوافز لم تكن متاحة لهم من قبل، مشيرا إلى أن منظومة النظافة الجديدة تم تطبيقها بالفعل بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة من خلال شركتي «إنفيروماستر» للخدمات البيئة وتدوير المخلفات و«ارتقاء» للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية والمرافق العامة وتفعيل عملية الجمع السكني للمخلفات البلدية طبقاً لتعاقد الشركتين مع المحافظة.

نموذج من 18 منطقة بالقاهرة الكبرى

حيث تعتبر المنطقتين نموذجا سيطبق على نطاق واسع ضمن 18 منطقة سيطبق بها النظام الجديد، وبالفعل سيتم تطبيق إجراءات صارمة على المخالفين وتم وضع آليات من قبل محافظة القاهرة للإبلاغ عن المخالفين.

تعميم على كل محافظات الجمهورية

ويعتبر هذا النموذج الأولي الذي سيتم تعميمه على كل محافظات الجمهورية بدخول منظومة المخلفات الجديدة ولائحتها التنفيذية حيز التنفيذ الرسمي في القريب العاجل.

يذكر أن لائحة المخلفات التنفيذية قسَّمت الرسوم الجديدة لشرائح تبدأ من 3 إلى 40 جنيها وستطبق للمرة الأولى على المولات والمستشفيات والمدارس كما ستضع شروطا لجمع المخلفات من المصانع والمنشآت السياحية.