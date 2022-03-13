محاكمة محمود عزت وعبدالمنعم أبوالفتوح في «تولي جماعة إرهابية» بعد قليل

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطرة، بعد قليل، محاكمة المتهمين محمود عزت وعبدالمنعم أبوالفتوح، و23 آخرين، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية، وأجلت هيئة المحكمة جلسة أمس، لسماع مرافعة دفاع المتهمين لليوم الأحد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

التحفظ على أموال المتهمين

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الجنايات، قرارا بإدراج 16 متهما في القضية على قوائم الإرهابيين، بناء على طلب تم تقديمه من النائب العام إلى هيئة المحكمة، فضلا عن التحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبدالمنعم أبوالفتوح.

وألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق، بعد صدور إذن من النيابة العامة، القبض على عدد من المتهمين في القضية التي حملت رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وبينهم المتهم عبدالمنعم أبوالفتوح.

الاتهامات في القضية

وبعمل التحريات، أفادت بأنّ المتهمين جميعا خططوا لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابي، ومنها التعدي بالأسلحة على مؤسسات الدولة، وذلك لإشاعة الفوضى في البلاد.