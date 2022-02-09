محمود عزت العلايلي أبرز الحاضرين في عزاء سيد القمني.. وتغيب المثقفين

حرص الدكتور محمود العلايلي، نجل الفنان عزت العلايلي، رئيس حزب الأحرار، على تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور سيد القمني.

كما حضر الكاتب إسماعيل حسني، مؤلف كتاب علمانية الإسلام والتطرف الديني، وأحمد سامر رئيس جمعية علمانيون، والناقدة أمل منسي، والفنانة إلهام شاهين، والمفكر أحمد سعد زايد إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس لتقديم العزاء.

وفاة سيد القمني

وتوفى الدكتور سيد القمني، الأحد الماضي، عن عمر يناهز 75 عاما.

والدكتور سيد القمنى، مواليد 1947 بقرية قمن العروس بمركز الواسطي محافظة بني سويف، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2009، وهو صاحب فكر يدعو إلى التجديد في تأويل النصوص الدينية.

ورأى البعض القمني، باحثا في التاريخ الإسلامي من وجهة نظر شيوعية، فيما رأى آخرون أن أفكاره تمس مقدسات لا يجب المساس بها، ومن أبرز كتبه «الحزب الهاشمي»، و«حروب دولة الرسول».

ومنذ رحيل القمني تدور حالة من الجدل بشأنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين شماتة التيارات السلفية والتنويريين.

آخر ظهور لسيد القمني

وكان آخر ظهور للدكتور سيد القمني، في حلقة ببرنامج «مختلف عليه» مع الإعلامي إبراهيم عيسى على قناة «الحرة»، وهي الحلقة التي سجلها إبراهيم عيسى مع سيد القمني، قبل أيام، وتم عرض الحلقة يوم الأحد الماضي.

ومن أبرز كتبه الحزب الهاشمي، وحرب دولة الرسول.