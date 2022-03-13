عاجل.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق أطفيح بالجيزة

شهد طريق أطفيح بمحافظة الجيزة، منذ قليل، تصادم سيارتين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من إدارة المرور على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري على طريق أطفيح، بتصادم سيارتين، وإصابة 4 أشخاص.

وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء.

وجرى الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.