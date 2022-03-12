مصرع شابين في حادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل بكفر الشيخ

لقي شابان مصرعهما من قرية 49 التابعة لمركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، وذلك إثر حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية «موتوسيكل» على طريق «الرياض - الحامول»، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تصادم سيارة نقل وموتوسيكل على طريق الحامول

تلقت مديرية أمن كفر الشيخ إشارة من المستشفى العام، بوصول جثتين لشابين هما «محمد م.»، 20 سنة، و«محمد ع.»، 17 سنة، إثر وقوع تصادم بين سيارة نصف نقل مع دراجة بخارية موتوسيكل، وذلك على طريق «الرياض - الحامول»، مما أدى إلى مصرع الشابين مستقلي الدراجة البخارية على الفور، قبل وصولهما المستشفى.

إخطار مدير أمن كفر الشيخ بالحادث

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء أشرف صلاح، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد عن وقوع حادث تصادم سيارة نقل محملة بمحاصيل زراعية، مع موتوسيكل على طريق «الرياض - الحامول»، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة كفر الشيخ العام ، تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثتين وبيان أسباب وظروف الوفاة، والتصريح بدفنهما بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

وشهد طريق «الرياض - الحامول» عدداً من الحوادث على مدار فصل الشتاء الحالي، وذلك إما بسبب السرعة الجنونية، أو بسبب عدم التحكم في عجلة القيادة، أو نتيجة لسوء الأحوال الجوية جراء هطول الأمطار.