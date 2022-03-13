مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث مروع بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة بيجو على طريق مصر أسوان الزراعي، أمام قرية البيجية التابعة لمركز قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا، يفيد بمصرع، 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين.

على الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف وتبين وجود 3 وفيات تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العامة، و4 مصابين إلى قسم الاستقبال في المستشفى.

وتبين أن من الوفيات، محامي، يدعى كرم كامل، وزوجته من المتوفين، وإصابة ابنتيه، كانوا يستقلون السيارة الملاكي رقم «ص ب ط.8429»، بينما حالة وفاة ومصابين في السيارة البيجو «ص.أ.ج. 1346».

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.