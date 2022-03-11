حادث الطريق الأوسطي: سيارة الإسعاف اصطدمت بأخرى قبل وصولها المستشفى

وقعت اليوم مفارقة غريبة في حادث السير الذي حدث على الطريق الأوسطي، وأسفر عن فاة شابين نتيجة اصطدام سيارتهما الملاكي بسيارة نقل محملة بالفرولة، لكن المفارقة أن سيارة الإسعاف التي حضرت إلى مكان الحادث، ونقلت جثث المتوفين تعرضت هي أيضًا لحادث خلال سيرها في دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، عندما اصطدمت بها سيارة محملة بالعمال من الخلف، ما تسبب في إصابة 7 عمال، ونقلوا أيضًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

سيارة نقل محملة بالفراولة تتسبب في وفاة شابين

«الإسعاف كانت تشارك في إسعاف ضحايا حادث تصادم بنقل الضحايا للمستشفى، لكنها تعرضت لحادث سير أيضًا»، تلك المعلومات أكدها محضر الشرطة في معاينة حادث الطريق الأوسطي الذي نتج عن انقلاب سيارة نقل محملة بالفرولة، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد سائقها، إثر اصطدامها بالحواجز الخرسانية على جانب الطريق بشكل مفاجئ، فتسبب الحادث في وفاة سائق الملاكي وشاب آخر كان بصحبته وإصابة ثالث كان معهما أيضًا في السيارة.

إصابة 7 عمال في حادث آخر

وأوضحت تحريات المباحث أن السيارة الإسعاف حضرت إلى مكان الحادث على الطريق الأوسطي، وخلال سير سائقها ومحاولته عبور مطب صناعي في أكتوبر اصطدمت بها سيارة ربع نقل كانت محملة بالعمال ما تسبب في إصابة 7 منهم بإصابات بالغة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، بعد أن جرى استدعاء سيارة إسعاف أخرى لنجدة المصابين في الحادث الثاني.

كان قسم شرطة أكتوبر ثالث تلقى بلاغًا يفيد باصطدام سيارة ملاكي من نوع فولكس توجان يستقلها شقيقان ونجل أحدهما بسيارة نقل محملة بـ«كونتينر» فراولة، اصطدمت بالحواجز الخرسانية بالطريق، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدي إلى إنقلابها بعرض الطريق، وتتابع النيابة استكمال التحقيقات.