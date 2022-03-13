«التخطيط»: 165 جهة إنتاجية تشارك بمسابقة المنتجات الغذائية والتراثية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بدء فعاليات المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية منتصف شهر مارس الجاري، بمشاركة 165 جهة إنتاجية رسمية متسابقة من 22 محافظة، بإجمالي 763 منتجًا غذائيًا تراثيًا محليًا، وتعد القاهرة والجيزة ودمياط والوادي الجديد والغربية من أبرز المحافظات المشاركة بالمسابقة، سواء من حيث عدد المشاركين أو المنتجات.

وقالت الوزيرة إن المسابقة تعد آلية ناجحة للتعريف بالتراث الغذائي والحفاظ على الهوية التاريخية للغذاء المصري والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المحلية للمناطق والفئات العاملة فى هذا القطاع وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية وتطوير الريف المصري.

منتجات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والجمعيات

وتأتي أغلبية هذه المنتجات من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والجمعيات والمؤسسات من مختلف المحافظات، لافتةً إلى أن هذه المسابقة حققت تجارب ناجحة فى عدد من الدول، ومنها سويسرا وتونس والمغرب لا سيما أنها تمثل حدثاً مهمًا تلتف حوله كافة أجهزة الدولة المعنية بالتنمية، بمشاركة مئات المنتجين بحضور آلاف المستهلكين، بالإضافة إلى نجاحه في جذب أنظار السائحين والمستوردين الدوليين وسلاسل المتاجر الدولية المهتمين بهذا المجال.

وأوضحت جامع أن المسابقة تستهدف ترويج وتسويق المنتجات الغذائية التراثية المصرية، بما يسهم في زيادة المبيعات وخلق فرص عمل للمنتجين والموزعين لتلك المنتجات، فضلاً عن إتاحة فرص لربط قطاع السياحة بقطاع المنتجات الغذائية التراثية، وذلك من خلال تشجيع تنظيم برامج ورحلات سياحية لاكتشاف التراث الغذائي في مختلف المحافظات والترويج السياحي لتلك المناطق، إلى جانب المساهمة فى زيادة الصادرات والحد من الواردات للمنتجات الغذائية، مما يسهم فى خفض العجز في الميزان التجاري.

لجنة للإشراف على المسابقة وتطوير العلامة التجارية

ولفتت الوزيرة إلى تشكيل لجنة للإشراف على المسابقة وتطوير العلامة التجارية لها وتدبير الموارد اللازمة لتنظيمها، بمشاركة منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» كشريك استراتيجي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «رابحة» الممول من الحكومة الكندية.

كما تشارك ووزارات التموين والزراعة والبيئة، والسياحة، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومركز تحديث الصناعة، وجمعية الطهاة المصريين، وكليات الزراعة بالجامعات المصرية، وبرنامج دعم النفاذ للأسواق الممول من الحكومة السويسرية.

المسابقة على أربع مراحل

والمسابقة سيجرى تنظيمها على أربع مراحل: أولها مرحلة التحكيم والتذوق التي تجري خلال يومي 16 و17 مارس، من خلال لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص (مستهلك– منتِج– أخصائي) لتقييم المنتج من حيث المظهر والطعم والرائحة وتحديد قائمة المنتجات الفائزة.

والمرحلة الثانية تتمثل في حفل تسليم الجوائز لأصحاب المنتجات الفائزة يوم 26 مارس بحديقة الأورمان بالجيزة، أما المرحلة الثالثة تتضمن تنظيم معرض للبيع خلال يومي 25 و26 مارس، والذي سيكون فرصة متميزة للمنتجين ورواد الأعمال في مجال المنتجات الغذائية المحلية والتراثية لعرض منتجاتهم، والتعريف بها وفتح منافذ للبيع وزيادة أرباحهم.

في حين تتمثل المرحلة الرابعة في الترويج لتلك المنتجات من خلال عمل حملات ترويجية وبرامج سياحية للتعريف بالمنتجات الغذائية المحلية والتراثية، وذلك خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى مارس 2024.

المنتجات المستهدفة

وتستهدف المسابقة في نسختها الأولى الحلويات والفاكهة المصنعة التي تضم التمور المعلبة والعجوة والفاكهة المجففة والمربات والعسل الأسود والعصائر والحلاوة الطحينية وعسل النحل، ومنتجات الألبان بما فيها الجبن والسمن والزبدة والكِشك، ومنتجات اللحوم والأسماك بما فيها اللحوم والبسطرمة والمأكولات البحرية المملحة أو المتبلة،.

إلى جانب الخضراوات والزيوت والأعشاب العطرية التي تشمل الملوخية والفلافل والمخللات وزيت بذور الكتان وزيت الزيتون وزيت بذرة القطن والأعشاب، فضلاً عن الحبوب ومنتجاتها بما فيها الأرز والخبز والفطير ومنتجات الحبوب الأخرى.