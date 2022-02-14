مساعد وزير التموين: البورصة السلعية ليست قاصرة على المنتجات الغذائية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن البورصة السلعية ستكون غير قاصرة على السلع الغذائية فقط، وإنما ستشمل أيضا سلع غير غذائية يجري تحديدها حاليا، مشيرا إلى تداول القمح في البورصة في موسم الحصاد المقبل.

تداول موسم القمح المقبل في البورصة السلعية

وأضاف «عشماوي»، أن موسم القمح للعام الماضي 2021 شهد بالفعل إدخال بيانات 450 نقطة لاستلام الأقماح عبر البورصة السلعية، موضحا أنّ موسم القمح المقبل سيشهد أيضا إدخال بيانات نقط استلام الأقماح على مستوى الجمهورية والتسوية المالية لها، لافتًا إلى استلام الأقماح في الموسم الماضي من خلال تابلت مدون به حجم الأقماح ونوعيتها وأيضا درجة النقاوة وتدوينها على قاعدة البيانات.

وزير التموين يفتتح مبنى البورصة السلعية قريبا

ونوه رئيس جهاز التجارة الداخلية، إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين سيقوم خلال الفترة المقبلة بافتتاح مبنى البورصة السلعية، موضحا أن أحد أهداف البورصة السلعية هي القضاء على الوسطاء في تداول السلع وعمل علاقة ربط بين المنتج والمستهلك، ما سيعود بالنفع على السعر النهائي للمنتج والمستهلك.

استقبال 4 ملايين طن قمح من العام الجاري

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أنّ الوزارة تستهدف خلال العام الجاري استقبال 4 ملايين طن قمح في صوامع وشون الشركة القابضة للصوامع التابعة للوزارة، وذلك مقارنة بما تم استلامه العام الماضي، مشيرا إلى أن السعات التخزينية للصوامع والشون القريبة من المزارعين تكفي لاستقبال 4.6 مليون طن قمح تخزين هذا العام.

وتتوقع وزارة التموين زيادة إنتاج القمح هذا العام، وذلك طبقا لبيانات وزارة الزراعة والتي أشارت إلى زراعة 3.6 مليون فدان حتى الأن بزيادة في حجم المساحة المنزرعة بـ220 ألف فدان عن العام الماضي، بالإضافة إلى زراعة مساحات جديدة لزراعة القمح مثل توشكى وشرق العوينات.