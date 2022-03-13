«شباب كفر الشيخ» تنظم فعاليات برنامج التعليم المدني بمراكز بيلا وقلين

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، «برنامج التعليم المدني للنشء والشباب»، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بمركز شباب بيلا، وقلين، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأشرف أحمد عفيفي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن البرنامج يستمر حتى نهاية شهر مارس بمعدل 10 ورش عمل بمختلف الإدارات الفرعية ومراكز الشباب بالمحافظة، بواقع 3 لقاءات نقاشية للورشة الواحدة، وتستهدف المرحلة العمرية بالورشة التدريبية الثامنة من 18 إلى 35 عاما.

الورش تهدف لترسيخ المهارات الإيجابية لدى النشء والشباب

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن محاور البرنامج تدور حول ترسيخ المهارات الإيجابية لدى النشء والشباب وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية وتنمية الاتجاهات الإيجابية للحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع.

وأشار إلى أن تلك البرامج التدريبية تسعى دائما لترسيخ المفاهيم الإيجابية من خلال مدربين معتمدين من وزارة الشباب والرياضة، بمتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، محمد فتحي مدرب وزارة الشباب.

صقل مهارات النشء وتنمية روح الانتماء لديهم

وتنظم المديرية عدد من الورش والندوات للشباب بمراكز الشباب لصقل المهارات وتنمية روح الانتماء لدى النشء فضلا عن فتح المراكز للمبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة، ومنها مبادرة 8 الصبح ومبادرة ممارسة الرياضة بالأحياء والمدن للكبار والصغار كل يوم.