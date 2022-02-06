فتح مراكز شباب كفر الشيخ أمام الجمهور لمتابعة مباراة مصر والسنغال

تفتح مراكز كفر الشيخ أبوابها أمام الجمهور مساء اليوم الأحد، وذلك لمتابعة مباراة مصر والسنغال مجانا، وذلك قبل بدء المباراة بنصف ساعة .

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وجه بفتح أكثر من 150 مركز شباب على مستوى المحافظة، فضلا عن تجهيز شاشات كبيرة لمتابعة مباراة مصر والسنغال في نهائي البطولة، مضيفا أن أندية كفر الشيخ الرياضي، ودسوق وسخا وغيرها من الأندية الكبيرة ستفتح أبوابها أمام المواطنين لمتابعة المباراة.

دعم المنتخب الوطني

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فتح مراكز الشباب والأندية جاء دعما للمنتخب الوطني وتشجيعا للمواطنين لتشجيع منتخبهم والوقوف خلفه ولو بالدعوات، فضلا عن أن بعض المواطنين يشكون من تشفير بعض القنوات التي تذيع المباريات، ما يحمل الشباب الكثير من الأعباء خلال الجلوس في أماكن خاصة لمشاهدة المباراة وبالتالي يدفعون أموالا، لذلك فان مراكز الشباب والأندية مفتوحة أمام المواطنين لمشاهدة المبارة.

استعداد مراكز الشباب قبل المباراة

وأوضح «محروس»، أن مراكز الشباب استعدت جيدا وجرى تدعيم بعضها بشاشات كبير، ووجه بتواجد رؤساء مراكز الشباب لتذليل أي عقبات أثناء مباراة مصر والسنغال.

ويواجه المنتخب الوطني، اليوم منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويترقب المواطنون المباراة الفاصلة وسط دعواتهم بفوز منتخبنا الوطني بكأس البطولة.