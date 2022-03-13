الزراعة: لدينا قمح يكفينا 4 أشهر.. والحصاد يوفر مخزونا حتى نهاية 2022

قال الدكتور رضا محمد علي، رئيس الحملة القومية للقمح التابعة لوزارة الزراعة، إنّ محصول القمح من ضمن اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية، موضحا أنّ مصر زرعت 3.650 مليون فدان من القمح هذا العام: «لدينا محصول يكفينا لفترة تصل إلى 4 أشهر، إضافة إلى بداية موسم الحصاد في منتصف أبريل المقبل، حيث يتوقع إنتاج 10 ملايين طن، ما يوفر لدينا مخزونا يكفينا حتى نهاية العام».

محور التنمية الأفقي لتعظيم الإنتاجية

وأضاف رئيس الحملة القومية للقمح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «نعمل على محور التنمية الأفقي لتعظيم الإنتاجية داخل الوادي، فضلا عن تنظيم الإنتاج من خلال أصناف جديدة تكون إنتاجيتها أفضل، وزيادة المساحات المنزرعة في الأراضي الجديدة، مثل غرب غرب المنيا وشرق العوينات».

4 أو 5 سلالات في مصر لا تتحمل الحرارة العالية

وأكد رئيس الحملة القومية للقمح، أنّ مصر بها ما لا يقل عن 4 أو 5 سلالات تتحمل درجات الحرارة العالية، مثل مصر 3 ومصر 4، والتي تُزرع في مصر منذ عامين.

مصر أصبح لديها حملة قومية منتشرة في جميع الأنحاء

وأشار رئيس الحملة القومية للقمح، إلى أنّ مصر أصبح لديها حملة قومية منتشرة في جميع الأنحاء، وتتواصل الجهات المعنية مع المزارعين لاطلاعهم على كل ما هو جديد، بداية من خدمة الأرض وموعد الزراعة وأساليب الري.