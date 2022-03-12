«الزراعة»: 10 ملايين طن حجم إنتاج القمح الموسم الحالى

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن محصول القمح هذا العام يبشر بالخير، وإن المساحة المنزرعة منه تجاوزت 3٫6 مليون فدان، والإنتاجية المتوقعة حوالى 10 ملايين طن، وذلك على هامش جولة أمس بمحافظة أسوان، رافقه خلالها المحافظ اللواء أشرف عطية، وشريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، لتفقد أول محطة لإنتاج شتلات القصب فى كوم أمبو، وأضاف أن الدولة تدعم الاستثمار الأجنبى فى كافة المجالات، وخاصة الزراعة، وأن مناخ الاستثمار فى مصر آمن وواعد ومضمون ويحقق أعلى ربحية.

وشدد «القصير» على أن الزيارة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع فى زراعته بنظام الشتلات، واستخدام أفضل أساليب الرى، من أجل زيادة الإنتاج، ما يحقق مردوداً اقتصادياً إيجابياً للمزارعين، ويرفع من مستوى معيشتهم فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وأضاف أن محطة «كوم أمبو» هى الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، لإنتاج شتلات قصب السكر، ويتم حالياً تنفيذها من خلال مصنع «قادر» للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، مشيراً إلى أن المحطة على مساحة 26 فداناً، وبتكلفة 120 مليون جنيه، وطاقتها الإنتاجية تبلغ 15 مليون شتلة فى الموسم، تكفى لزراعة مساحة 4000 فدان. وأشار إلى أن الوزارة أنشأت محطات لإنتاج شتلات قصب بتكنولوجيا مصرية بالكامل، لتشجيع المزارعين على الزراعة بنظام الشتلات، ما يضاعف الإنتاج.

من جانبه، قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن إنشاء هذه المحطة يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة فى الصعيد، وإن الهيئة تتعاون مع وزارة الزراعة فى إنشاء محطات إنتاج شتلات القصب، من أجل تحقيق أعلى إنتاجية، تسهم فى رفع مستوى معيشة المزارعين، وتحقيق الاكتفاء من سلعة استراتيجية.