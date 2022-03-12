دياب يطالب بحوافز حكومية تشجِّع المزارعين على توريد القمح لـ«التموين»

طالب المهندس وليد دياب، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، الحكومة بتقديم حزمة حوافز تستهدف تشجيع المزارعين على توريد القمح لوزارة التموين بدلاً من التجار، مطمئنًا بتوافر مخزون القمح حتى انتهاء الأزمة الناجمة عن الأحداث في أوكرانيا.

دياب: مخزون القمح يكفي لـ4 أشهر

وأضاف «دياب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية انجي القاضي، الذي يُعرض على قناة «DMC»، أن مصر لديها مخزون من القمح يكفي لـ4 أشهر، فضلاً عن أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ بعد شهر تقريبًا، مما سيرفع المخزون الاستراتيجي لـ10 أشهر.

وتوقع أن تقوم الحكومة بشراء 4 ملايين طن من المزارعين المحليين والتجار، مؤكدًا في الوقت نفسه أن قرار إيقاف تصدير بعض السلع صائب للغاية؛ كون ذلك يقود لزيادة المعروض في السوق المحلية.

دياب: 30% من الأسعار المرتفعة نتيجة جشع التجار

وأوضح أن زيادة المعروض في السوق المحلية يسهم في تخفيض الأسعار، منوها بأن 70% من الزيادات التي طالت السلع خلال الفترة الأخيرة مبررة، بينما الـ30% يعود لجشع بعض التجار الذين يعملون على تعظيم أرباحهم من خلال استغلال الأوضاع الراهنة.