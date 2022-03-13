12 محمية تستطيع زيارتها و«أنت في بيتك».. اعرف التفاصيل

12 محمية طبيعية، أعلنت وزارة البيئة أتاحتها للزيارة عبر الواقع الافتراضي المعزز الثلاثي الأبعاد، وذلك عبر الموقع الرسمي لحملة «ايكو ايجيبت»، وتضم القائمة محميات «سيناء وسانت كاترين ووادي الجمال ووادي الحيتان والصحراء البيضاء والواحات البحرية».

تفاصيل حملة ايكو ايجيبت

وقال الدكتور محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حملة ايكو ايجيبت، تم إطلاقها منذ عام ونصف تقريبا، إذ وجدنا أن كثير من المصريين لا يعرفون معلومات عن جمال طبيعة مصر وما تحويه، إذ نستهدف من خلالها رفع الوعي بالمحميات ومكانتها وأهميتها، والهدف من خضوعها لقوانين الحماية، وكذلك التعريف بالسكان المحليين لكل محمية، وتراثهم المادي واللامادي، وحتى عاداتهم وتقاليدهم.

وأضاف «عليوة»: «وبعد العام الأول، وجدنا أننا في حاجة للوصول أكثر لكل بيت مصري، من خلال التكنولوجيا المتاحة عبر الهواتف المحمولة والحواسب، كما تتاح بشكل استثنائي، من خلال نظارات الواقع الافتراضي المعزز 360 درجة، وهي تجربة مختلفة ستتيح معايشة كاملة داخل المحمية الطبيعية».

30 محمية في مصر

وتابع مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية: لدى مصر 30 محمية، وقع اختيارنا على 12 محمية ليطبق عليها تجربة الواقع المعزز، منها محميات ذات طابع سياحي وطبيعي يرغب الملايين في زيارتها لأكثر من مرة، وتم تصميم البرنامج بحيث يستطيع الزائر رؤية المحمية والتجول فيها والحصول على معلومات عن كل محمية، من خلال نقاط محددة يستطيع الزائر بعد الضغط عليها، استعراض معلومات عن أهم مقومات المحمية، التي تجعلها محمية ذات عنصر جذب، وأهم ما فيها من معالم طبيعية وتراثية وحتى معلومات عن السكان المحليين بها.

واختتم مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية، مؤكدا أن زيارات الواقع الافتراضي متاحة عبر الموقع الرسمي لحملة «ايكو ايجيبت» وبشكل مجاني بالكامل.