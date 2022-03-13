غرق طفلة وإصابة اثنين آخرين في حادثين متفرقين ببني سويف

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها إثر غرقها في مياه النيل بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف اليوم الأحد، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، فيما أصيب عاملان بجروح متفاوتة وكدمات وسحجات واشتباه كسور في حادث ثان إثر تصادم سيارة مع دراجة نارية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم دائرة مركز بني سويف، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مصرع طفلة غرقًا بقرية أشمنت

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث غرق طفلة بمنطقة طراد النيل بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين أن الطفلة المتوفاة تدعى «مريم.أ.م»، عامان، تقيم بقرية أشمنت، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تصادم سيارة بدراجة نارية على «الصحراوي»

وفي الحادث الثاني، أصيب عاملان إثر حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم دائرة مركز بني سويف، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات الجامعية.

وتبين أن المصابين هما «خالد أحمد محمد»، 35 سنة، عامل، مقيم بني سويف، مصاب باشتباه كسر بالفخذ اليسرى، و«صالح قرني محمد»، 50 سنة، عامل، مقيم بني سويف، مصاب بسحجات وكدمات واشتباه كسر بالذراع اليسرى.