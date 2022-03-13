وزيرة الهجرة تنعى أنيسة حسونة: «أيقونتنا رجعت لخالقها.. ارتاحي»

نعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الكاتبة أنيسة حسونة، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان، وتركت صدمة لكل محبيها، وسيل من الدعوات لها بالرحمة.

ونشرت الوزيرة نبيلة مكرم، مجموعة من الصور تجمعهما عبر حسابها على «فيسبوك»، وعلَّقت: «ارتاحي بقى يا أنيسة مش كده، ما كانتش بتسمع صوتنا واحنا بنقولها بالراحة شويه، واحنا واخدين شباب الدارسين بالخارج فى زيارة لمستشفى الناس، كانت عايزة توريهم كل حاجة، وترد على كل استفساراتهم».

رحيل أنيسة حسونة

وتابعت: «أنيسة حسونة أيقونتا اللى رحلت النهارده أخيرًا ارتاحت، رجعت لخالقها ومعاها خير كتير عملته فى دنيتها. قلوب الناس كلها بتدعيلها، والحمدلله على تكريمها من حرم رئيس الجمهورية قبل ما تسببنا».

كانت أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى «الناس» للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، تخضع للعلاج من مرض السرطان الذي أصابها قبل أعوام، وقالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنّها تتلقى العلاج منذ 5 سنوات، وخلال تلك المدة خضعت لجراحتين، ثم بدأت للمرة الثالثة في العلاج الكيميائي.