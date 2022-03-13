تركيا ترفض الانضمام للعقوبات المفروضة ضد روسيا

نقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، عن مسؤول تركي بارز، قوله إنّ تركيا لن تنضم إلى العقوبات المفروضة ضد روسيا، على خلفية حربها مع أوكرانيا والتي تمتد لليوم الـ18 على التوالي.

الحرب الروسية الأوكرانية

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول حول العالم، أبرزها بريطانيا، فرضت عقوبات اقتصادية على موسكو، واعتبرتها الأخيرة بمثابة إعلان حرب اقتصادية عليها، وذلك بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس وتحييد البلاد عسكريًا.