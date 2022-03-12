عاجل.. أوكرانيا: روسيا تحاول إنشاء قاعدة قرب محطة تشيرنوبيل النووية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن روسيا تستخدم في أوكرانيا تكتيكات مماثلة لما فعلته في سوريا، وأن مدينة ماريوبول محاصرة لكنها لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة «جارديان» البريطانية.

كوليبا: موسكو لا تزال تطرح مطالب غير مقبولة

وقال دميتري كوليبا أيضا إن روسيا حاولت إنشاء قاعدة لوجستية بالقرب من تشيرنوبيل التي توجد بها المحطة النووية، بحسب التصريحات التي نقلتها الصحيفة البريطانية عن وكالة أنباء «رويترز».

وأضاف أنه على الرغم من أن روسيا وأوكرانيا تتحدثان وأنهما منفتحتان على الدبلوماسية، فإن موسكو لا تزال تطرح مطالب غير مقبولة، قائلا إن كييف مستعدة للتفاوض لكنها لن تستسلم.

وزير خارجية أوكرانيا: نحتاج لمساعدة الغرب بالتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة

وقال كوليبا إن أوكرانيا بحاجة إلى المساعدة للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة ومقاضاة مرتكبيها وأنه يتعين بذل المزيد من الجهود لضرب الاقتصاد الروسي.

ويرى وزير الخارجية الأوكراني أنه إذا كان لدى بلاده مزيد من الطائرات، فسيتم إنقاذ مزيد من أرواح المدنيين.

وأكد أيضا الوزير الأوكراني أن بيلاروسيا ليست على استعداد لإرسال قوات إلى أوكرانيا، على الرغم من تعرضها لضغوط من روسيا.