آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. تحذير من سلاح موسكو الفتاك وكييف تقاوم

تدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ18، وسط موجة نزوح متزايدة للمدنيين في أوكرانيا من جنسيات مختلفة إلى البلاد المجاورة، وبشأن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا اليوم الأحد، قال دميترو أيفانوفيج كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إن حكومة بلاده مستعدة للتفاوض لكنها لن تستسلم، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا

حذر حلف شمال الأطلسي "الناتو" من استخدام روسيا لما وصفه بالـ «السلاح الفتاك»، معتبرا استخدامه جريمة ترتقي لـ جريمة حرب، وتواجه العاصمة الأوكرانية كييف في تلك الأثناء حصاراً وقصفاً روسياً، وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، مساء أمس السبت، بأن الجيش الروسي لن يتمكن من دخول كييف وإحكام السيطرة عليها إلاّ في حال تدميرها بالكامل، مؤكداً على استمرار المقاومة والدفاع عن العاصمة الأوكرانية.

تأهب للمعركة الحاسمة في أوديسا وتوعد بزجاجات النار

وتتأهب مدينة أوديسا الأوكرانية منذ الساعات القليلة الماضية للمعركة الحاسمة، وتوعد الجيش الشعبي الروس بـ«زجاجات النار»، للدفاع عن مدينتهم التي كان غالبية قاطنيها من الطلاب المنحدرين من جنسيات مختلفة، وصرّح مسؤول أمريكي بارز، أنّ واشنطن بصدد تقديم مساعدات دفاعية جديدة أكثر تطوراً لأوكرانيا في ظل حربها المستمرة مع روسيا، وذلك وفقاً لوكالة «رويترز».

مساعدات أمريكية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

وتابع المسؤول الأمريكي رفيع المستوى، أن المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة للحكومة الأوكرانية ستشمل أنظمة مضادة للطائرات، بالإضافة إلى أسلحة تتصدى للمدرعات، إلى جانب أسلحة أخرى لم يفصح عنها حتى اللحظة، من جهته أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، تقديم مساعدات ومعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.

ويشار إلى أنّ الحرب الروسية الأوكرانية اندلعت بين الجارتين فجر الرابع والعشرين من فبراير الماضي، عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا، بالإضافة إلى تحييد أوكرانيا عسكرياً.