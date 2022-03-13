عاجل.. موعد ومكان جنازة أنيسة حسونة: غدا بمسجد السيدة نفيسة

أعلنت أسرة الدكتورة أنيسة حسونة عن موعد ومكان جنازة السياسية الراحلة، التي توفيت اليوم عم عمر ناهز 69 عاما إثر صراع مع مرض السرطان.

موعد ومكان جنازة أنيسة حسونة

وبخصوص موعد ومكان جنازة أنيسة حسونة فمن المقرر أن تجرى غداً الإثنين 14 مارس من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

وفاة أنيسة حسونة

وتم تحديد موعد ومكان جنازة أنيسة حسونة، بعد ساعات من وفاتها اليوم، إثر صراع طويل مع مرض السرطان بدأ منذ 2016، وكان آخر ظهور لها أثناء تكريمها في احتفالية اليوم العالمي للمراة قبل أيام.

من هي الدكتورة أنيسة حسونة

ويتناول التقرير التالي أيضا بعضا من سيرتها الذاتية حيث إنها من مواليد 22 يناير عام 1953، تقلدت عدة مناصب منها المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب كما كانت عضو مجلس النواب في برلمان 2015.

وقد عانت من مرض السرطان منذ عام 2016، حيث ظهرت في العديد من البرامج الشهيرة للتحدث عن معاناتها مع المرض، وتشجع السيدات والمصريين على القيام بالفحص المبكر للأورام، لكنها استطاعت تجاوز الأزمة بعد عام، وعادت مرة أخرى لمزاولة أعمالها، إلا أنها ما لبثت أن عاودها المرض مرة أخري، بسبب تطوره بشكل سريع أثر على المخ، واضطرات لتناول أدوية تحد من الحركة، وأصبحت تتحرك على كرسي متحرك، وفق ما جاء ببرنامج «الستات»، تقديم الإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، مؤكدة أنها " لكن الرضا لمن يرضى.. أنا بقول الحمدلله وبكرة يبقى أحسن".

حصلت أنيسة حسونة على بكاليوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما بدأت عملها بالسلك السياسي، حين شغلت منصب الملحق الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، ثم عملت في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول، ثم تقلدت منصب مدير عام منتدي مصر الاقتصادي الدولي، وهي محاضرة في المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمعهد المصرفي.