«تموين كفر الشيخ»: لا توجد مبادرات لتكبير «رغيف الفينو».. وسعره ثابت

أكد عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه لا توجد مبادرات لتكبير رغيف العيش الفينو بالمحافظة، إذ إن سعره ثابت وهو 50 قرشًا، والحديث عن تكبير حجمه لـ50 جرامًا وزيادة سعره لـ75 قرشًا، جاء من بعض أصحاب المخابز الأفرنجية لرفع سعر رغيف عيش الفينو.

إنتاج 12 مليون رغيف مدعم يوميًا

وأضاف وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظة تنتج 12 مليون رغيف عيش مدعم يوميًا، في حين أن عدد الأسر المدرجة ببطاقات التموين يبلغ مليونين و900 ألف، ما يعني أن تلك الأسر ليست بحاجة إلى شراء رغيف العيشو الفينو، موضحًا أن العيش الفينو يجري إنتاجه من الدقيق الفاخر لذلك رفع بعض أصحاب المخابز سعر الرغيف بعد ارتفاع أسعار الدقيق.

وتابع حبيب، في تصريحه، أنه لا توجد ضوابط ولا سلطة على أصحاب المخابز الأفرنجي فهي خاصة: «مفيش ضوابط ولا سلطة على المخابز وهي مش ملتزمة بوزن معين»، مشيراً إلى أنهم ملتزمين بسعر رغيف العيش الفينو في كفر الشيخ وهو 50 قرشًا، فضلًا عن شن حملات رقابية موسعة للتحكم في الأسعار وضبطها وعدم السماح للتجار أو أصحاب المخابز باستغلال المواطنين.

التموين: لدينا مخزون استراتيجي من الدقيق والسلع الغذائية

وأشار وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ إلى ضرورة قيام أصحاب المخابز بعدم استغلال حاجة المواطنين والظروف التي تمر بها البلد، موضحاً أن هناك مخزون استراتيجي من الدقيق الذي يُنتج رغيف العيش المدعم، فضلا عن وجود مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم.

ونوه «حبيب» بأن هناك تنسيقًا كاملًا بين مديرية التموين بكفر الشيخ والغرفة التجارية، بشأن معارض أهلًا رمضان التي سيجري افتتاحها خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار أقل من السوق بنسب تبدأ من 25% وتصل إلى 40% على حسب السلعة.