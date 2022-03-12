تموين كفر الشيخ: صرف 70% من مقررات مارس.. والمخزون الاستراتيجي آمن

أكد عماد عبدالغني، مدير مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، الانتهاء من صرف 70% من المقررات التموينية خلال شهر مارس الجاري، لافتًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية آمن في جميع مدن ومراكز المحافظة.

18 مجمعًا استهلاكيًا و13 شادرًا للسلع الغذائية

وأضاف عبدالغني، في تصريخ خاص لـ«الوطن»، أن مديرية التموين بالمحافظة استعدت لقدوم شهر رمضان المبارك، من خلال توفير جميع السلع داخل 18 مجمعا استهلاكيا على مستوى المدن والقرى، بالإضافة إلى فتح 13 شادرًا للسلع الغذائية بجميع المدن، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمستهلك دون عناء أو استغلال من قبل بعض التجار.

تنسيق مع الغرف التجارية

وأشار إلى أن مديرية التموين في كفر الشيخ تقوم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة بهدف حماية المستهلك من الغلاء الذي يفرضه بعض التجار، وكذلك توفير سلع آمنة دون زيادة في التسعيرة المقررة لتلك المواد الغذائية.

خريطة الشوادر

يذكر أن مديرية التموين في كفر الشيخ تقوم بتوفير الأماكن اللازمة لإقامة شوادر السلع الغذائية الرمضانية، بوسط عاصمة المحافظة، ومدينة دسوق، وبيلا، وسيدي سالم، والرياض، وقلين، وغيرها، وذلك من خلال التنسيق الدائم مع رؤساء مجالس المدن المحلية، وديوان عام محافظة كفر الشيخ.