«تموين الإسكندرية» تطلق مبادرة لتكبير حجم العيش الفينو.. بسعر 75 قرشا

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، مبادرة من خلال أصحاب المخابز الأفرنجية على أن يتم تحديد وزن رغيف الفينو وسعره.

وجرى عمل دراسة جدوى أسفرت عن إنتاج رغيف فينو وزن 50 جم ليكون مناسبا بدلا من الرغيف المتداول الذي كان وزنه 35 جم تقريبا وتسعير الوزن الجديد 50 جم ليصل للجمهور بمبلغ 75 قرشا للرغيف بدلا من جنيه.

تحريك أسعار سلعة الدقيق الحر الفاخر

وأوضحت المديرية في بيان لها منذ قليل، أن تلك المبادرة نتيجة لرصد تحريك أسعار بعض السلع وخصوصا سلعة الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% عديد الاستخدامات في الخبز الأفرنجي والمخبوزات والحلويات والتي يمس المواطنين في الاستهلاك اليومي وتلاعب بعض التجار في الأسعار واستغلال المواطنين.

غلق منشآت مخالفة

وأشارت إلى التنسيق مع عدة جهات منها هيئة الرقابة الإدارية ومحافظة الإسكندرية، لتشكيل عدة حملات تموينية تحت إشراف الرقابة الإدارية وبالتنسيق التام مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والذي أصدر تعليماته للواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة الذي بدوره قاد حملات مع مديرية التموين ورؤساء الأحياء في نطاق أحياء الإسكندرية والتي نتج عنها تحرير العديد من المخالفات للمخابز السياحية والأفرنجية وتم تشميع وغلق عدة منشآت.

وأسفرت عن عدم إعادة تشغيل هذه المنشآت إلا بعد الرجوع إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية لتلافى الملاحظات و المخالفات.

اجتماعات على هامش الأزمة الروسية الأوكرانية

وتم عقد اجتماع موسع بمقر ديوان عام مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة السيد المحاسب محمد سعد الله أحمد وقيادات المديرية مع بعض تجار الدقيق وأصحاب المخابز الأفرنجية بناء على طلبهم.

وطالبت المديرية التجار وأصحاب الأنشطة عدم استغلال الظروف الدولية التي يمر بها العالم بأسره نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والوقوف بجانب البلد من خلال عدم استغلال المواطنين من خلال رفع قيمة المنتجات التي يستخدمها المواطنون بصفة أساسية يوميا.

وقد أبدى الحضور التعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية فيما تراه مناسبا، كما تم طرح اسم المبادرة والموافقة عليه تحت شعار «كلنا مع البلد» تحت رعاية محافظ الإسكندرية وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتم العرض على المحافظ بما تم من حملات واجتماعات والتي نتج عنها هذه المبادرة والذي رحّب بالفكرة وبالنتائج التي أسفرت عن الحملات التموينية اليومية وتصميم بانرات للمبادرة وطباعتها من قبل أصحاب المخابز وتعليقها على عدد كبير من المخابز وتم تدشين المبادرة وتفعيلها على أن تعمم بأنحاء المحافظة.