افتتاح أول وحدة لعلاج أمراض الأمعاء في القصر العيني بـ16 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء التخصصية التابعة لقسم الأمراض المتوطنة بمستشفى قصر العيني بمنحة 16 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري، وذلك ضمن عملية تطوير مستشفيات قصر العيني لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمرضى الذين يزيد عددهم على 3 ملايين مريض سنويًا.

الخشت: مستشفيات جامعة القاهرة تخدم ملايين المرضى سنويًا

حضر فعاليات الافتتاح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبدالمجيد مدير مستشفى منيل قبلي، والدكتورة رباب فؤاد رئيس قسم الأمراض المتوطنة، والدكتور هاني شهاب مدير الوحدة المختصة بعلاج ودراسات أمراض الأمعاء، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وفريق عمل المسؤولية المجتمعية بالبنك.

وخلال الافتتاح، استمع رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى شرح مفصل عن أعمال التطوير والتجديد التي تمت في قسم الأمراض المتوطنة، والتي تراعي ضوابط مكافحة العدوى وكود المستشفيات، للحفاظ على تقديم أفضل وأسرع خدمة علاجية للمرضى مع الحفاظ على سلامة العاملين.

وعقب الافتتاح، قال الخشت إنَّ مستشفيات جامعة القاهرة تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم ملايين المرضى سنويًا في مختلف التخصصات الطبية في مصر والشرق الأوسط، وتضم أفضل الكفاءات من الأطباء والتمريض والإداريين.

وتحدث عن توجيه خطط التطوير إلى تلك المستشفيات لرفع كفاءة الخدمة المقدمة، وعلى رأسها تقليل قوائم الانتظار، وهو ما يدعم خطط الدولة في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري، بالإضافة إلى تهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية لهيئة التدريس وطلبة كليات الطب والتمريض، مثمنًا الشراكة المثمرة مع البنك الأهلي المصري في دعم خطط التطوير بمستشفيات قصر العيني.

عكاشة: البنك الأهلي ساهم بـ8.5 مليار جنيه في مجالات المسؤولية المجتمعية

وأكّد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري سعي البنك الأهلي المصري أنَّ مساهمات البنك في مجالات المسؤولية المجتمعية تجاوزت 8.5 مليار جنيه في السنوات الـ6 الماضية، يديرها البنك بمفهوم التنمية المستدامة لاستهداف تحقيق الأثر الإيجابي للخدمات المقدمة للمواطنين، حيث بلغ نصيب المساهمات في مجال الصحة حوالي مليار جنيه، وتجاوزت المساهمات في مجال التعليم 235 مليون جنيه خلال العام الماضي.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إنَّ الهدف من إنشاء وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء أن تكون مركزًا متخصصًا لعلاج أمراض الأمعاء.

وأشارت إلى حدوث طفرة في السنوات العشر الماضية في أعداد الحالات المصابة بأمراض الأمعاء في مصر، وعلى رأسها أمراض الأمعاء المناعية مثل القولون التقرحي ومرض كرونز، والأمراض المعدية مثل درن الأمعاء، وهي أمراض تصيب جميع الفئات العمرية، خاصة الشباب وتحتاج لفحوصات دقيقة للتشخيص والعلاج الذي قد يمتد لعدة سنوات.

أول مركز متخصص لعلاج أمراض الأمعاء في جامعات مصر

وقال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، إن المركز يعتبر الأول في جامعات مصر، كمركز متخصص لعلاج أمراض الأمعاء، حيث يعتمد المركز على أساليب العلاج المتكامل، والذي يشمل الرعاية الشاملة للمريض، مع وجود وحدة أبحاث متقدمة، أنشئت بالتعاون مع فريق الدراسات الجينومية بمؤسسة مجدي يعقوب تهدف إلى دراسة أمراض الأمعاء لإيجاد سبل علاجية جديدة تناسب المرضى وتقلل من عنائهم.

وأضافت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن الدور المجتمعي الذي يأخذه البنك الأهلي المصري على عاتقه يُولي اهتمامًا كبيرًا وأولوية قصوى للقطاع الصحي.

وأوضحت أنَّ البنك بادر بالمشاركة في إنشاء وحدة علاجية جديدة بمركز علاج ودراسات أمراض الأمعاء بمستشفى قصر العيني بمنحة وصلت قيمتها إلى 16 مليون جنيه، لتجهيزها بأحدث أجهزة قياس حركية للمريء والمعدة والشرج وبأدوات وتقنيات تسمح بعلاج أمراض حركية المريء والمعدة، مثل شق عضلة المريء عن طريق المناظير كبديل للعلاجات والجراحات التقليدية.