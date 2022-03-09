جامعة القاهرة تحتفل بيوم الشهيد.. والخشت يكرم المشاركين

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، المشاركين من الجامعة في احتفال مصر بيوم الشهيد، الذي يُمثل مناسبة قومية ورمزًا للاعتزاز والفخر بشهداء مصر، وذلك في إطار حرص الجامعة على ترسيخ فكرة العطاء والتضحية من أجل الوطن.

ودعا الخشت المشاركين في وقفة يوم الشهيد بعد تكريمهم إلى إفطار جماعي بدار الضيافة في الجامعة بشكل يضفي روح المحبة والألفة، لتأكيد تواصل قيادة الجامعة المستمر مع منتسبيها.

الخشت: نعتز بشهدائنا الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن

وشاركت جامعة القاهرة في فعاليات وقفة يوم الشهيد المصري، عن طريق أبناء الجامعة ومنتسبوها من اتحاد طلاب الجامعة، والهيئة المعاونة، والمهندسيين والفنيين، والعمال، عبر وقفة عرفان لشهداء الوطن وتضحيتهم من داخل الحرم الجامعي.