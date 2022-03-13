تشييع جثمان أنيسة حسونة من مسجد الشرطة بدلا من السيدة نفسية

قررت أسرة الدكتورة أنيسة حسونة تغيير مكان تشييع جثمان السياسية الراحلة، التي توفيت منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز الـ69 عاما، إثر صراع طويل مع مرض السرطان.

موعد ومكان جنازة أنيسة حسونة

وبخصوص موعد ومكان جنازة أنيسة حسونة الجديد، قررت الأسرة، أن تجرى غدًا الاثنين 14 مارس بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة في أكتوبر، بدلًا من السيدة نفيسة، نظرًا للزحام الشديد بمحيط مسجد السيدة.

موعد عزاء أنيسة حسونة

كما أعلنت أسرة الراحلة أنيسة حسونة أنها ستدفن بمدافن عصام حسونة بالبساتين بجوار مدافن الكحلاوى، على أن يقام العزاء غدًا الاثنين أيضًا في مسجد الشرطة في أكتوبر بعد صلاة المغرب.