«الهجرة»: «كن سفيرا» تنقل خبرات المصريين بالخارج للدولة في الداخل

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج إن النماذج المصرية فى الخارج مشرفة وحققت نجاحات كبيرة، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة تفتح الآفاق أمام أبنائها داخل وخارج البلاد للتنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مكرم: مبادرة سفراء التنمية المستدامة تمكن الشباب من دعم الدولة

جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من مبادرة سفراء التنمية المستدامة التي نظمتها وزارة التخطيط من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة هالة فؤاد وزيرة البيئة، ومحافظين القاهرة والجيزة وبنى سويف.

وأوضحت مكرم، أن مبادرة سفراء التنمية المستدامة تمكن الشباب المصري من دعم الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية، لافتة إلى وجود تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التخطيط لدمج شباب المصريين فى الخارج بمبادرة «كن سفيرا» من خلال أوراق عمل تنقل تجربتهم الدولية لخدمة الدولة المصرية من خلال مراكز التواصل في وزارة الهجرة مع المصريين الدارسين في الخارج وتمكينهم للعمل كسفراء لنشر جهود الدولة المصرية في الخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن قمة المناخ 27 تحتاج لتضافر جهود كافة أطياف المجتمع لتقديم صورة إيجابية قوية لكل ما تقوم به الدولة فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، لافتة لاستعداد الوزارة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، مشيرة إلى أن كل الوزارات تعمل من أجل إنجاح استراتيجية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.