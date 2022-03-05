نبيلة مكرم تكشف آخر تطورات أوضاع المصريين في أوكرنيا (فيديو)

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، آخر تطورات أوضاع المصريين في أوكرانيا، بالإضافة إلى مساعي تنظيم دراسة الطلبة العائدين مؤخرًا.

الدولة تتفهم عدم حصول العائدين على أوراق تثبت قيدهم بالجامعات الأوكرانية

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة المصرية تقف مع الطلاب في أزمة عدم الحصول على أوراق تثبت قيدهم في السنوات الدراسية بالجامعات الأوكرانية.

ولفتت إلى أن مشهد نقل المصريين من أوكرانيا هو «مشهد إيجابي دل على اهتمام كبير توليه القيادة السياسية لأبنائها خارج الوطن، خصوصًا في أوقات الأزمات».

جلسات حوارية افتراضية مع الطلبة في أوكرانيا

وأوضحت أن الدولة المصرية نجحت في إثبات كونها على قدر المسئولية فيما يتعلق بسلامة أبنائها في الخارج، حيث تحركت منذ أن تلقت وزارة الهجرة استغاثات الأسبوع قبل الماضي من أسر الطلبة في أوكرانيا على خلفية تداعيات الأزمة والحرب.

وأشارت إلى تشكيل غرفة للعمليات لمتابعة الأزمة، كما جرى عقد الكثير من الجلسات الحوارية الافتراضية مع الطلبة المتواجدين في أوكرانيا، من أجل توصيل أصوات الطلبة للحكومة المصرية.

طائرة رومانيا ستنقل عددًا كبيرًا غدًا

وأكدت أن التطورات حتى الآن إيجابية، بالنظر إلى جهد تبذله السفارات المصرية في الدول الحدودية مع أوكرانيا من أجل تسهيل نقل الطلاب وإعادتهم لمصر، حيث جرى نقل 30 مواطنا من المجر، و209 من بولندا، و75 من رومانيا، وهناك طائرة أخرى من رومانيا ستتحرك غدًا بعدد أكبر.

رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: «بقي فيه عدم أمان في كل حاجة بالنسبة للناس»

من جانبه، قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن الوضع الداخلي في أوكرانيا غير مستقر بالمرة ويزداد تدهورا، لافتا إلى أنه لا يوجد أية تحركات للمواطنين بين مدينة وأخرى: «بقي فيه عدم أمان في كل حاجة بالنسبة للناس».

إجلاء ثلاث أرباع المصريين المقيمين في أوكرانيا

وأشار «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج نفسه، إلى التنسيق مع وزيرة الهجرة بكافة التحركات، وإجلاء ثلاث أرباع المصريين المقيمين في أوكرانيا إلى دول أخرى أو إلى مصر: «كنا مستعدين بتجهيزاتنا وإجلائنا قبل بدء الحرب، والحصر حاليا شبه مستحيل، وفيه مصريين خرجوا ومبلغوش السفارة، وبنجلي المصريين من كل المدن».