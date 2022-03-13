تأجيل «خلية المرابطين» للنطق بالحكم في جلسة 17 مايو

أجلت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم، محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرابطين»، التي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، لجلسة 17 مايو للحكم.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد مصطفى.

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم الأول عبد الله عامر، أسس خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، خلية المرابطين، وذلك بعد أن انفصل عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

الاتهامات في القضية

ووجّهت النيابة العامة، للمتهمين، تهم تنفيذ العديد من العمليات العدائية، كما وجّهت للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق «محبوس»، زوج أخت هشام عشماوي، تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لها.