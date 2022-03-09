«المالية» تعلن تسليم 15500 سيارة جديدة ضمن مبادرة إحلال المركبات

كشفت المبادرة الرئاسية لـ« إحلال السيارات المتقادمة » التي مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 عاما، بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج (غاز - بنزين) أو تعمل بالغاز الطبيعي فقط، عن تسليم 15500 سيارة منذ بداية انطلاق المبادرة في يناير 2021، وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس الحالي.

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية، التابعة لوزارة المالية، إن إجمالي السيارات التي تسلمها أصحابها حتى 7 مارس الحالي، وصل إلى 15500 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، منذ انطلاق المبادرة في يناير 2021.

تفاصيل تسليم 15500 سيارة ضمن المبادرة

وأوضح «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الـ15500 سيارة تتنوع بين ملاكي وتاكسي وميكروباص، كلها تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج تتوزع بين الماركات التالية:

5400 سيارة ماركة نيسان، 4950 سيارة ماركة لادا وبي واي دي، 1450 سيارة ماركة شيفروليه، 1220 سيارة ماركة هيونداي، 1410 سيارات ماركة شيري تيجو، 270 سيارة ماركة شيري أريزو، 470 سيارة ماركة كينج لونج، 330 سيارة ماركة زيمكس.

340 مليون جنيه مقابل الحافز الأخضر

وتابع «عوض» بأن الخزانة العامة للدولة تحملت أكثر من 340 مليون جنيه، خلال 14 شهرا منذ انطلاق المبادرة الرئاسية في شهر يناير من العام الماضي، قيمة الحافز الأخضر الذي يقدم للراغبين في الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات في صورة تسهيلات ائتمانية أو المساهمة في دفع مقدمات السيارات كحوافز من الدولة لتوسيع قاعدة المشاركة.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق وتنفيذ مبادرة إحلال السيارات المتقادمة في عدد جديد من المحافظات، بعد نجاح المرحلة الأولى في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد، كمرحلة أولى تنضم إليها محافظات أخرى في الفترة المقبلة.