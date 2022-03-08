«المالية»: لا زيادة في أسعار مبادرة إحلال السيارات «القائمة الكاملة»

نفى الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التى مضى على تصنيعها 20 سنة وأكثر، ما تردد عن رفع أسعار سيارات المبادرة حتى كتابة تلك السطور، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جميع أسعار السيارات المشتركة في المبادرة وفقًا لجدول الأسعار السيارات التي صدرت في تاريخ 18 يناير الماضي.

أنواع السيارات المتاحة في المبادرة

وأكد «عوض» أن جميع «ماركات» السيارات التي توزع في المبادرة هي سيارات للعلامات التجارية الصيني والكوري والياباني، وتحصل على الحافز الأخضر بالإضافة إلى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن دعم الحافز الأخضر للسيارات التي تنطبق عليها الشروط يبدأ من مبلغ 22 ألف جنيع ويصل إلى 65 ألفًا على جميع أنواع السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص.

إمكانية تقسيط قيمة السيارة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات أن جميع السيارات يمكن تقسيطها على 10 سنوات، موضحًا أن الأسعار التي يعلن عنها شاملة التجهيز بالغاز الطبيعي، والقسط الشهري شامل قيمة تقسيط وثيقة التأمين.

وأشار إلى أن جميع المشتركين في المبادرة يستفيدون من تغطية تأمينية إضافية مجانًا في تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث السيارة.

كان وكلاء السيارات في مصر المشتركين في توريد السيارات إلى امبادرة تقدموا بطلب إلى وزارة المالية لإعادة النظر في أسعار السيارات التي يجري توريدها، وذلك بسبب ارتفاع سعر السيارات الحديثة من قبل المصانع المنتجة للسيارات في دول العالم بسبب ارتفاع أسعار النقل والشحن البحري بين الدول في العالم، بالإضافة إلى وجود عجز في الرقائق الإلكترونية المصنعه للسيارات.

تفاصيل مبادرة إحلال السيارات

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة إحلال السيارات في بداية العام الماضي، ويمكن وتقسيط ثمنها على 7 فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، بفائدة 3%، وشملت المبادرة إحلال السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص .