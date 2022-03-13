«القومي لذوي الإعاقة» ينعى أنيسة حسونة: صاحبة تاريخ حافل في العمل التطوعي

نعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة أنيسة حسونة، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان.

وفاة أنيسة حسونة

وقالت مشرف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إنَّ الفقيدة الراحلة لها تاريخ حافل في المجال التنموي والتطوعي والبرلماني، بجانب دورها العظيم كرئيس تنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وكانت واحدة من محاربات مرض السرطان بعد إصابتها منذ 5 سنوات تقريبًا.

محاربة السرطان

وتقدمت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بخالص التعازي لعائلة الراحلة ولكل محبيها ومن تعلموا على يديها، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.