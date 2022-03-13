آخر ظهور لـ أنيسة حسونة قبل الوفاة: هدايا السماء تُنير الطريق

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، الكاتبة والباحثة السياسية، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفي الناس للأطفال، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 69 عامًا، إذ كشفت حسونة في حوار سابق لها مع «الوطن» عدم استجابة حالتها للعلاج.

آخر كلمات الدكتورة أنيسة حسونة

وقبل رحيلها، بأيام كتبت الدكتورة أنيسة حسونة عبر حساباتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر: «لما بلدك تطبطب على كتفك وتقولك شكرًا على مجهوداتك، حتطلب إيه أكتر من كده؟ يشرفني ويسعدني إخباركم أنه قد تم تكريمي اليوم من السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس بوصفي الرئيس التنفيذي لمستشفي الناس للأطفال، ربنا دائمًا في أحلك الظروف وأصعب الأوقات يبعث للمرء هدايا السماء لتضيء له الطريق».

وجاء ذلك بعد تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.

السيدة انتصار السيسي تشيد بكتاب أنيسة حسونة

ولم تكن تلك المرة الأولى التي توجه فيها حسونة الشكر للسيدة انتصار السيسي، إذ أشادت أنيسة بتصريحات قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كتابها «بدون سابق إنذار»، في مداخلة هاتفية سابقة لها مع أحد البرامج، قائلة: «كان انطباعي عنها هو أن الله منحها القبول والسماحة، وأثناء متابعتي لحوار قرينة الرئيس مع إسعاد يونس شعرت بسعادة كبيرة، وكانت المفاجأة السعيدة أن حرم الرئيس تحدثت عن كتابي، قالت كلمات طيبة ليس فقط عن التجربة المرضية ولكنها ربطتها بشىء شديد الأهمية وهو دور الأم المصرية في ترابط الأسرة وقوة الأم المصرية، وكنت عاوزة أقولها ألف ألف شكر، عندما رأيتها أول مرة لم نتحدث، ولكنه كان سلامًا رقيقًا وتبادل ابتسامات، وأقول لها إننى شاكرة بشدة لذكري ولذكر كتابي».