محمد عيد الصغير يعبر عن أمنيته الوحيدة على صفحة «الوطن»: «نفسي أطول»

أبدى الفنان محمد عيد الصغير، وهو من قصار القامة، رغبته فى أن يصبح طويل القامة، وذلك من خلال تعليق له عبر منشور تفاعلي على الصفحة الرسمية لجريدة «الوطن».

وكانت «الوطن» طرحت سؤالًا على صفحتها مفاده «لو معاك الفانوس السحرى وليك 3 طلبات بس هتطلب إيه»، وهو المنشور الذي تفاعل معه محمد عيد الصغير وعلق عليه قائلًا «إني أطول»، وهو التعليق الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهور السوشيال ميديا.

محمد الصغير يتفاعل مع منشور «الوطن»

يذكر أن الفنان محمد عيد الصغير عرف لدي الجمهور من خلال الأدوار الخاصة التى يقدمها عن قصار القامة فى عدد من الأعمال الفنية، وكان من أشهرها «الرجل الأبيض المتوسط»، الذي قدمه مع الفنانين أحمد آدم وعزت أبوعوف وسمية الخشاب وماجد الكدواني ومحمود البزاوي وشمس، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد البيه وإخراج شريف مندور.

آخر أعمال محمد عيد الصغير

وكانت آخر الأعمال التى شارك فيها الفنان محمد عيد الصغير، مسلسل «طايع»، الذي شارك فى بطولته بجانب عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسهير المرشدي وسلوى محمد علي ومحمود حافظ ومي الغيطي ورشدي الشامي وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد دياب وخالد دياب وإخراج عمرو سلامة .