شهيرة توجه رسالة للراحل محمد ياسين في عيد الحب: «مهما بعدت أنت قريب»

استعادت الفنانة شهيرة، ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، بمناسبة عيد الحب الذي يحتفل به العالم يوم 14 فبراير من كل عام.

ونشرت شهيرة صورة لها من أحد مسلسلاتها، يبدو على ملامحها الحزن والحسرة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها موجهة حديثها للراحل محمود ياسين، قائلة: «ده حالي النهاردة، كل سنة وأنت حبيبي، مهما بعدت أنت قريب يامحمود ربنا يرضي عنك ويراضيك بجنات النعيم، كل سنة وكلكم وحبايبي طيبين».

تمثال للفنان محمود ياسين في بورسعيد

ومنذ شهور وجهت الفنانة شهيرة أرملة الفنان الراحل، الشكر إلى شعب بورسعيد ومحافظها، الذين صمموا تمثالًا داخل مدينة بورسعيد، للفنان محمود ياسين أحد أيقونات الفن المصري والسينما المصرية.

وأكدت «شهيرة» أن زوجها محمود ياسين كان مرتبطا بمحافظة بورسعيد، مسقط رأسه، قائلة: «لما أحب أشاكسوا يقول لي إلا بورسعيد دي بلد حلوة جدا ودي أحلى بلد أصلا، ومسيرته الفنية بدأت من نادي المسرح في بورسعيد وشغل سفير النوايا الحسنة لبرنامج الجوع الخاصة بالأمم المتحدة ولف سنوات كتيرة وقدم أعمال خيرية كثيرة».

وأضافت: «محمود ياسين كان هيتبسط جدا لو التمثال ده اتعمل وهو عايش، الحمدلله في تقدير من الناس كلها وجميع الهيئات، والأخلاق هي أهم حاجة، وأهم من أنك تبقى فنان عظيم تبقى على خلق عظيم».

يذكر أن الفنان محمود ياسين، من مواليد محافظة بورسعيد، إذ ولد يوم 2 يونيو عام 1941، وتوفي يوم 14 أكتوبر 2020، وقدم مسيرة فنية كبيرة حافلة بالنجاحات والتاريخ الفني.

آخر أعمال محمود ياسين

وكانت آخر الأعمال التي قدمها الفنان محمود ياسين، فيلم جدو حبيبي، الذي شارك فيه بجانب بشرى ولبنى عبد العزيز وأحمد فهمي وحسن مصطفى وسامى مغاورى وعبد الله مشرف، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.