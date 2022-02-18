لجنة تحكيم الغناء في «الدوم» تختار محمد عيد وشادي صابر من أول دقيقة

اختارت لجنة التحكيم محمد عيد وشادي صابر قبل أن يكملا أول دقيقة غناء ضمن فاعليات برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة ويُذاع عبر فضائية «ON».

لجنة تحكيم الغناء

وتكونت لجنة التحكيم من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى والذين أعطوا الضوء الأخضر بالكامل للمتسابقين وتأهلوا للمرحلة الثانية من المسابقة.

اختبارات لـ15 ألف مشترك

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم بمركز شباب الجزيرة، وتتراوح أعمار المشتركين في مسابقة الدوم من الذكور والإناث في التقديم الإعلامي من 21 لـ28 بينما تتراوح بين 16 و28 سنة للتمثيل والغناء والمشتركين من جميع المحافظات حيث تم إجراء اختبارات من بين 15 ألف مشترك كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة للقرب من مكان الاختبارات.