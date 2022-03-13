مخاوف من حرب عالمية ثالثة عقب تزايد الصراعات: أوكرانيا وكوريا وإيران

تتزايد المخاوف خلال الفترة الحالية، من الدخول في حرب عالمية ثالثة، جراء ما يشهده العالم من توترات وصراعات عسكرية وسياسية، بين الدول الغربية والآسيوية، تهدد مصير استقرار العالم الذي ربما أصبح بالفعل في طريقه لحرب قد تُنهي كل أشكال الحياة فيه.

بوريل: حظر الطيران فوق أوكرانيا سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

تشهد الأزمة العسكرية الروسية الأوكرانية تطورًا كبيرًا، عقب تمكن الجيش الروسي من السيطرة على الكثير من المدن والمناطق الأوكرانية، واقترابه من العاصمة كييف، ما دعا الرئيس الأوكراني فيلاديمير زيلينسكي، إلى مطالبة الغرب بضرورة تفعيل منطقة الحظر الجوي فوق بلاده.

وحذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من تلك الخطوة، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، مشيرًا إلى أن تقييد الرحلات الجوية في أي دولة أوروبية اعتراضًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سيزيد من التوترات وسيجر العالم إلى حرب عالمية جديدة.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن واشنطن تعقد عدة مباحثات مع كل من بولندا وسلوفاكيا ورومانيا، من أجل إمداد أوكرانيا بصواريخ «إس-300» روسية الصنع، وهو الأمر الذي ترى الصحيفة أنه سيؤجج الصراع، وقد يحوله إلى حرب عالمية ثالثة، خاصة أن الجنود الأوكرانيين مدربون على استخدامها.

عودة الصدام بمنطقة شبه الجزيرة الكورية

ورغم اندلاع الحرب الروسية، فإن أوكرانيا ليست البقعة الأكثر إثارة في المنطقة، في ظل تصاعد الأزمة في شبه الجزيرة الكورية أيضًا، بعد إعلان كوريا الشمالية عن استعدادها لبدء تجارب نووية، أطلقت على أساسه 9 صواريخ باليستية، وفقًا لموقع «سكاي نيوز».

واعتبرت كوريا الجنوبية، بحسب «سكاي نيوز»، أن تصرفات جارتها الشمالية وإطلاقها 9 صواريخ باتجاه اليابان وسيول، محاولة لبدء حرب عالمية ثالثة، خاصة في ظل التعاون العسكري الكوري الجنوبي والأمريكي.

إيران تقصف أربيل بذريعة استهداف قاعدة إسرائيلية سرية

وقد تشهد الأزمات الإيرانية الإسرائيلية توترًا كبيرًا، يؤدي إلى حرب عقب الاستهداف الإيراني للعاصمة الكردستانية أربيل، بعشرات الصواريخ الباليستية، وفقًا لمصادر إعلامية عراقية.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قد أعلن استهداف القنصلية الأمريكية بـ12 صاروخًا باليستيًا، إلى جانب تضرر قناة تليفزيونية على مقربة من القنصلية، فيما أكد التليفزيون الرسمي الإيراني أن تلك الهجمات جاءت بغرض استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية، وفقًا لموقع قناة «سكاي نيوز».