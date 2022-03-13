أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام قنابل فوسفورية في دونباس

اتهم مسؤول أوكراني، اليوم الأحد، روسيا باستعمال قنابل فوسفورية في إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا، حسب موقع «سكاي نيوز عربية».

الحرب الروسية الأوكرانية

وهناك اتهامات متبادلة بين القوات الأوكرانية وعناصر الجيش الروسي للهجمات التي راح ضحيتها عشرات القتلى من الروس والأوكرانيين، في هجمات متفرقة داخل الأراضي الأوكرانية بما في ذلك إقليم دونباس الانفصالي، الذي يشهد هجمات متكررة خلال الساعات القليلة المقبلة.