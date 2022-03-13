«كريدي أجريكول للتنمية» و«التعليم أولا» تعقدان اجتماعا لاكتشاف المواهب والمبدعين

نظمت مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، بالتعاون مع مؤسسة «التعليم أولاً»، اجتماعا سنويا مع شباب برنامج «إبهار مصر»، بهدف اكتشاف ودعم الموهوبين من الشباب، والذي تم إطلاقه عام 2018 تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.

مؤسسة كريدي أجريكول تطلق «اتحاد طلاب إبهار مصر»

وترأس الاجتماع كل من عاصم رجب رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية والدكتور محمود حمزة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم أولاً.

أثمر الاجتماع هذا العام عن إطلاق «اتحاد طلاب إبهار مصر» والذي يضم ممثلي الخريجين من مختلف مجالات البرنامج – الفنون والعلوم والتكنولوجيا، كما تم توقيع عقد المنحة الجامعية المقدمة للطالبة فاطمة علي البنا والتي تم قبولها بجامعة لافاييت بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تقدمها مؤسسة كريدي أجريكول لخمس طلاب سنويا.

حوار مفتوح مع خريجي برنامج «إبهار مصر»

كما تناول الاجتماع السنوي حوارا مفتوحا مع خريجي برنامج «إبهار مصر» حرصاً على معرفة ومواكبة الفرص والتحديات التي تقابل الشباب ومناقشتهم للتعرف على أفكارهم والرؤى المختلفة للعمل على التطوير والدعم المستمر لهم، الأمر الذي يأتي تأكيدا على استمرار دعم مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية ومؤسسة التعليم أولاً لهؤلاء الشباب والحرص على توفير فرص أفضل لهم من خلال البرنامج.

كما شهد الاجتماع عرضا فنيا لفرقة «إبهار مصر للموسيقى والغناء» وتقديم أول عرض للفرقة منذ تشكيلها أمام جمهور عريض على مسرح المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، والذي يأتي كجزء من فعاليات ثقل مواهب شباب البرنامج مدعوماً بتوجيهات الموسيقار الكبير هاني شنودة الراعي الموسيقي للبرنامج منذ إطلاقه.

قدم الفرقة للجمهور الفنان القدير طارق الدسوقي المستشار الثقافي لمؤسسة التعليم أولاً دعماً منه لمواهب البرنامج.

حضر العرض الفني الدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولاً الشريك الأكاديمي والتنفيذي للبرنامج: الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولا، والدكتور زياد أحمد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق والدكتورة رندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام وفاطمة الزهراء عز الدين مدير عام المدارس الرسمية والمتميزة بوزارة التربية والتعليم.

كما ألقى كل منهم كلمة للشباب والحضور دعماً للبرنامج وتحفيزاً للعمل من أجل تقديم الأفضل لشباب مصر.

ويستهدف برنامج «إبهار مصر» اكتشاف ودعم المواهب الشابة من عمر 14 إلى 18 عاماً في مجالات الفنون والعلوم والتكنولوجيا كجزء من استراتيجية مؤسسة كريدي أجريكول لدعم التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية وذلك من خلال عدة مبادرات مجتمعية من ضمنها رعاية الشباب ودعم المواهب.