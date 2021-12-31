وظائف شاغرة في بنك كريدي أجريكول بمرتب مغرٍ.. اعرف الشروط

يبحث الكثير من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات عن وظائف شاغرة في البنوك المختلفة، أملا في الحصول على فرصة عمل جيدة في أحد البنوك، لتتناسب مع طبيعة مجال الدراسة، ما يجعل البنوك تحرص على الإعلان عن وظائف شاغرة بشكل دائم ومستمر حرصا منهم على توفير فرص عمل للشباب.

وأعلن بنك كريدي أجريكول عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لوظائف شاغرة للعمل في فروع البك المختلفة الموجودة في مصر، للعمل في وظيف محلل مخاطر الشركات، ومن خلال السطور التالية نرصد تفاصيل وظائف بنك كريدي أجريكول المطلوبة والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك كريدي أجريكول

- أن يكون المتقدم للوظائف في بنك كريدي أجريكول حاصل على درجة البكالوريوس.

- ان يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات اتصال ممتازة.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون المتقدم للوظائف حسن المظهر بما فيه الكفاية.

- أن يكون لديه القدرة على العمل من خلال الفريق.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه القدرة على العمل تحت الضغط.

- أن يكون على استعداد كامل للعمل الجاد.

حقوق ومميزات وظائف بنك كريدي أجريكول

- يمنح بنك كريدي أجريكول للعاملين في البنك راتب المغري.

- يمنح البنك للموظفين والعاملين عمولات إضافية.

- يوفر بنك كريدي أجريكول للعاملين التأمينات الاجتماعية.

- العمل يكون في وظيفة وكيل المبيعات"A تمويل المستهلك CAE Bank.

- مكان العمل للوظائف المعلن عنها من جانب بنك كريدي أجريكول تكون في الجيزة.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة في بنك كريدي أجريكول براتب مغري إرسال السيرة الذاتية الخاصة به عبر البريد الإلكتروني التالي وهو: Eslam.Abdelsalam@ca-egypt.com